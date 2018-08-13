ЦСКА интересуется полузащитником «Легии» Себастьяном Шиманьски

ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику польской «Легии» Себастьяну Шиманьски. Об этом сообщил польский журналист Лукаш Олькович.

По его данным, варшавский клуб может согласиться на продажу футболиста, чтобы решить финансовые проблемы.

За основной состав «Легии» Шиманьски выступает с сезона-2016/17.

Он был в расширенном составе сборной Польши на ЧМ-2018, но в окончательную заявку не вошел.

CSKA Moskwa mocno zabiega o Sebastiana Szymańskiego. Dla Legii jego sprzedaż może okazać się zbawieniem, żeby spiął się budżet. — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) August 12, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Лукаша Ольковича