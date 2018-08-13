ЦСКА интересуется полузащитником «Легии» Себастьяном Шиманьски

Автор: Тимофей Поршнев 0

Sebastian Szymański

ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику польской «Легии» Себастьяну Шиманьски. Об этом сообщил польский журналист Лукаш Олькович.

По его данным, варшавский клуб может согласиться на продажу футболиста, чтобы решить финансовые проблемы.

За основной состав «Легии» Шиманьски выступает с сезона-2016/17.

Он был в расширенном составе сборной Польши на ЧМ-2018, но в окончательную заявку не вошел.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Лукаша Ольковича

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