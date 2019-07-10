Манджукич может перейти в «Баварию»

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в летнее трансферное окно. Скорее всего хорват вернется в Германию.

Как сообщают немецкие СМИ, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию». Руководство мюнхенского клуба рассматривает хорвата в качестве замены Роберту Левандовскому или дополнительной опции в атаке.

Ранее появлялась информация, что Манджукич вероятно покинет «Ювентус» из-за смены главного тренера. Возможно это, по причине того, что в отличие от Массимилиано Аллегри, новый наставник туринцев Маурицио Сарри не видит хорвата в составе.

Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В прошедшем сезоне чемпионата Италии игрок принял участие в 25 матчах, отметился 9 голами и 6 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sport Bild