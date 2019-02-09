Сердар Азмун: «Соответствовать требованиям Бердыева — задача тяжелая»

Новичок «Зенита» Сердар Азмун рассказал о работе с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. Он отметил, что у него хорошие отношения с наставником казанской команды.

«Конечно, у меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. С одной стороны, мне было комфортно тренироваться под его руководством, но назвать эту работу простой не могу. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но, поверьте, соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая», — заявил Азмун.

Напомним, что футболист перешел в петербургский клуб в 2019 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный YouTube канал ФК «Зенит»