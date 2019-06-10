«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лестера» Харри Магуайром

«Манчестер Юнайтед», как и раньше, интересуется защитником «Лестера» Харри Магуайром. Прошлым летом «МЮ» уже делал предложение по игроку.

Тогда «Лестер» потребовал за игрока сборной Англии у «МЮ» 70 миллионов евро, поэтому «Юнайтед» и вышел из переговоров. В этом сезоне «Красные дьяволы» готовы повторить попытку. Одно ясно — «Лисы» и сейчас не намерены продавать Магуайра дешево.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии защитник провел 31 матч и отметился 3 голами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: BBC