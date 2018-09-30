Сергей Семак: ««Зенит» получил хороший урок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Анжи» (1:2). Питерский клуб потерпел первое поражение в этом сезоне.

Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, — это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.

Недооценка соперника из-за того, что лидер в гостях у аутсайдера? Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-Лиги. О недооценке речи быть не может.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»