Премьер-лига. 23-й тур. «Енисей» и «Уфа» поделили очки

В первом субботнем матче «Енисей» принял «Уфу». Игра закончилась нулевой ничьей.

Премьер-лига. 23-й тур

ЕНИСЕЙ — УФУ — 0:0

Красноярск. 13 апреля.

Стадион: «Центральный». 3825 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Кичин, Семакин, Зотов (Комков, 56), Огуде, Сарр, Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Аликин, Неделчару, Круговой, Тилль, Карп, Ванек (Пауревич, 53), Вомбергар (Сысуев, 62), Бизьяк (Безденежных, 84).

Предупреждения: Карп (15), Кичин (17), Живоглядов (45).

Нереализованный пенальти: Тилль (7 — вратарь).

7 (5) удары (в створ) 10 (4)

10 фолы 19

0 угловые 2

2 офсайды 0

49 % владения мячом 51

В начале матча Гаджибеков рукой помешал сыграть Бизьяку на «втором этаже», что привело к пенальти в ворота хозяев. Тилль пробил в нижний угол, но голкипер «Енисея» отразил удар, а затем еще и справился с ударом с добивания. Позже Аликин после углового отлично пробил головой в нижний угол, но Нестеренко снова потащил удар, еще и заблокировав последующий прострел. В начале второго тайма Круговой воспользовался ошибкой хозяев и пробил по воротам, но и тут вратарь «Енисея» кончиками пальца отбил удар. Во многом благодаря игре Нестеренко хозяевам удалось заработать очко.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»