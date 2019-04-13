Премьер-лига. 23-й тур. «Енисей» и «Уфа» поделили очки

В первом субботнем матче «Енисей» принял «Уфу». Игра закончилась нулевой ничьей.
Премьер-лига. 23-й тур
ЕНИСЕЙ — УФУ — 0:0
Красноярск. 13 апреля.
Стадион: «Центральный». 3825 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Кичин, Семакин, Зотов (Комков, 56), Огуде, Сарр, Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Аликин, Неделчару, Круговой, Тилль, Карп, Ванек (Пауревич, 53), Вомбергар (Сысуев, 62), Бизьяк (Безденежных, 84).
Предупреждения: Карп (15), Кичин (17), Живоглядов (45).
Нереализованный пенальти: Тилль (7 — вратарь).
7 (5) удары (в створ) 10 (4)
10 фолы 19
0 угловые 2
2 офсайды 0
49 % владения мячом 51
В начале матча Гаджибеков рукой помешал сыграть Бизьяку на «втором этаже», что привело к пенальти в ворота хозяев. Тилль пробил в нижний угол, но голкипер «Енисея» отразил удар, а затем еще и справился с ударом с добивания. Позже Аликин после углового отлично пробил головой в нижний угол, но Нестеренко снова потащил удар, еще и заблокировав последующий прострел. В начале второго тайма Круговой воспользовался ошибкой хозяев и пробил по воротам, но и тут вратарь «Енисея» кончиками пальца отбил удар. Во многом благодаря игре Нестеренко хозяевам удалось заработать очко.
Фото: твиттер «Енисея»
Источник: Еженедельник «Футбол»