Флорентино Перес: «Однажды Роналду вернется в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Криштиану Роналду однажды вернется в мадридский клуб. Напомним, что португальский футболист этим летом перешел в «Ювентус».

«Я бы с радостью обнял Криштиану, если бы мы встретились на церемонии ФИФА. Фанаты «Реала» очень гордятся тем, что Роналду выступал за наш клуб на протяжении девяти сезонов.

Он достойный наследник Альфредо Ди Стефано, Криштиану является рекордсменом по количеству голов за «Реал», он навсегда останется в сердцах болельщиков, память о нем будет передаваться из поколения в поколение.

Криштиану – один из тех, кто однажды вернется в «Реал», – сказал Перес.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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