Юрий Семин — о первой игре Смолова: «Главный критерий для нападающего — это голы. Он не забил»

Автор: Дмитрий Темников 0

Федор Смолов Локомотив

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебют нападающего Федора Смолова за москвичей. Сегодня футболист вышел на поле в матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга». 

«Дебют Смолова? Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего — это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось»

Напомним, 28-летний форвард вышел в стартовом составе «железнодорожников», но не отметился голевыми действиями и был заменен на 76-й минуте. «Локомотив» проиграл «Оренбургу» с минимальным счетом и опустился на 13-е место в турнирной таблице. 

Фото: пресс-служба «Локомотива»
Источник: официальный сайт «Локомотива» 

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