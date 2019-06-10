«ПСЖ» предложил «МЮ» 67,5 миллионов евро за де Хеа

Автор: Никола Косич 0

Давид Де Хеа

«ПСЖ» сделали предложение по де Хеа,  сообщают британские СМИ. Ранее уже возникала информация о том, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в Париже. 

Парижане сделали предложение «красным дьяволам» по их 28-летнему вратарю в размере  67,5 млн. евро. «Красные дьяволы» готовы принять предложение парижан и перечислить из этой суммы самому испанцу 22,5 млн.

В Манчестере опасаются, что следующим летом голкипер покинет клуб в качестве свободного агента. По этой причине они намерены с ним расстаться в ближайшее трансферное окно.

Сам де Хеа хотел отыграть еще один сезон в «Манчестер Юнайтед»,и уже после этого перейти в новый клуб и затребовать больший бонус за подписание для себя.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Daily Mail

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