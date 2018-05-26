Президент УЕФА: «Финал Лиги Чемпионов не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Cheferin

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал власти и жителей Киева. Он не доволен условиями проживания приезжих болельщиков.

— Раньше люди, принимавшие решение о месте проведения финала ЛЧ говорили: «Хочу дать вам игру». Теперь же город предоставляет полное досье, а также свои конкурентные преимущества.

Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.

Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах, — сказал Чеферин.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» начнется 26 мач в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: The New York Times

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