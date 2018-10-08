Килиан Мбаппе оформил исторический покер в ворота «Лиона»

«ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 9-го тура чемпионата Франции (5:0). Парижский клуб одержал 9-ю подряд победу в чемпионате.

Покером отметился 19-летний нападающий парижан Килиан Мбаппе. Все свои голы он забил во втором тайме в течение 13 минут – на 61-й, 66-й, 69-й и 74-й минутах.

Нападающий стал седьмым в истории парижского клуба игроком, оформившим покер в игре лиги 1.Ранее подобное удалось Неймару, Эдинсону Кавани, Златану Ибрагимовичу, Кристиану, Патрису Локо и Карлосу Бьянки

Мбаппе впервые оформил хет-трик и покер в составе «ПСЖ». В текущем сезоне он забил 8 мячей в 5 матчах лиги 1.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «ПСЖ»