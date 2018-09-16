Премьер-лига. 7-й тур. «Краснодар» разгромил «Анжи»

«Краснодар» с крупным счетом победил «Анжи». Махачкалинский клуб потерпел уже 6-е поражение в сезоне.

Премьер-лига. 7-й тур

АНЖИ — КРАСНОДАР — 0:4 (0:2)

Каспийск. 16 сентября.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев (Маркелов 68), Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов (Ахъядов, 80) Понсе. (Долгов, 61).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе (Перейра, 67), Классон, Мамаев (Куэва, 67), Вандерсон (Сулейманов, 71), Игнатьев.

Голы: 0:1 — Вандерсон (9), 0:2 — Классон (14). 0:3 — Мамаев (58), 0:4 — Игнатьев (82).

Предупреждения: Хамдамов (54), Белоруков (70), Савичев (78), Сулейманов, (86).

9 (11) удары (в створ) 9 (1)

14 фолы 12

2 угловые 6

1 офсайды 1

60 % владения мячом 40

«Краснодар» уже в начале первого тайме смог забить дважды. Открыл счет Вандерсон. Бразилец мощно пробил из — за пределов штрафной, мяч прошел под рукой у Дюпина, и залетел в ворота. А спустя 5 минут преимущество гостей удвоил Классон. Полузащитник ворвался в штрафную, сместился в центр, нанес удар, и мяч после рикошета от защитника «Анжи» влетел в сетку.

Во втором тайме «быки» отличились вновь. Мамаев забил шикарный гол рабоной. А точку в матче поставил Игнатьев, замкнув передачу Классона.

Фото: ФК «Краснодар»

Источник: еженедельник «Футбол»