«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Ивана Ракитича

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Манчестер Юнайтед» находится на стадии переговоров с «Барселоной». Клубы ведут беседу о трансфере хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сине-гранатовые готовы продать хавбека за 55 миллионов евро. «Барселоне» нужны денежные средства для усиления состава.

Отмечается, что в переходе 31-летнего полузащитника лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

Ракитич в этом сезоне провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Ранее хорватский игрок заявил, что планирует провести в «Барселоне» еще много лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

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