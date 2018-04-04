Американцы лидируют среди иностранных болельщиков по спросу на авиабилеты в Россию

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

Стало известно, кто из иностранцев больше всего заказывает авиабилетов в Россию на ЧМ-2018. Ими стали американцы.

«Спрос американских болельщиков вырос в четыре раза по сравнению с 2017 годом, несмотря на то, что сборная США не будет участвовать в турнире. Авиабилетами также активно интересуются немцы, датчане, испанцы и шведы.

Больше всего спрос на авиабилеты вырос в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. Тем не менее, когда участие их команд в ЧМ-2018 было подтверждено, они начали активно искать билеты в Москву, где состоится церемония открытия.

Так, значительное повышение спроса можно наблюдать среди жителей Центральной и Южной Америки. В частности, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти в 25 раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирана – трехкратный», — рассказали в пресс-службе поисковика авиабилетов.

По данным сервиса, цены на перелеты в Москву из зарубежных стран на период проведения матчей выросли на 25,6%. Самый заметный подъем наблюдается на маршрутах из Нидерландов, Ирана и Катара, где цены на билеты выросли более чем вдвое.

В целом интерес иностранных туристов к перелетам в Москву на период проведения ЧМ-2018 вырос в 16 раз. В другие российские города билеты ищут в 12 раз чаще.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

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