Зинедин Зидан: «Стоимость Мбаппе определяют клубы. Я перешел в «Реал» за 70 млн евро, и это было безумие»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о возможном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб. Сейчас футболист играет в «ПСЖ».

«Мы не можем сказать, сколько стоит Мбаппе. Это определяют клубы. Когда я переходил в «Реал», мой трансфер обошелся в 70 миллионов евро. И это было что-то безумное, но посмотрите, куда мы движемся теперь.

Нам известно, что он за футболист. Но Килиан не игрок моей команды. Я не стану обсуждать, это было бы неуважительно по отношению к моим игрокам и к клубам», – сказал француз.

Зидан в ходе своей игровой карьеры перешел в «Реал» из «Ювентуса» в 2001 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca