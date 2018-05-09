Зе Луиш вернулся в общую группу «Спартака»

Зе Луиш провел тренировку со «Спратаком». Футболист вернулся после мышечной травмы.

В среду, 9 мая, «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке. Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард клуба Зе Луиш, получивший мышечную травму в матче 28-го тура чемпионата России с «Амкаром» (2:0), вернулся в общую группу.

Отмечается, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков занимались по индивидуальной программе. Защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе продолжают курс восстановления после операций. На завтра, 10 мая, у «Спартака» также запланирована утренняя тренировка.

Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени.

📰 Зе Луиш вернулся в общую группу Защитник Никола Максимович и полузащитник Денис @DGlushakov8 Глушаков занимались по индивидуальной программе. 📌 Подробнее из Тарасовки 👉 https://t.co/zEPLIBtwRD#Спартак #СпартакДинамо #Spartak pic.twitter.com/u1x2GiJkcs — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 9, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Спартака»