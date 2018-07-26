Утвержден список из 18 арбитров для работы в Премьер-лиге и Кубке России

Список из 18 главных арбитров, которые будут работать на матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2018/19, был утвержден исполкомом РФС. В него не вошли Чистяков и Сельдяков.

В список арбитров вошли Владислав Безбородов, Станислав Васильев, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Алексей Сухой, Евгений Турбин, а также Николай Волошин и Василий Казарцев, вошедшие в состав судей премьер-лиги впервые.

Не попали в итоговый список Сергей Куликов, Владимир Сельдяков, Игорь Федотов и Артем Чистяков, работавшие в прошлом сезоне.

Владимир Сельдяков в марте этого года обслуживал матч чемпионата России «Зенит» – «Амкар». В концовке игры он показал вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но по ошибке не удалил его.

Артем Чистяков в апреле оказался в центре скандала, когда в матче «Краснодар» – «Арсенал» ошибочно показал нападающему «быков» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для Смолова 4-м в сезоне, из-за перебора карточек он был дисквалифицирован на следующий матч с ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС