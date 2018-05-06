Бюджет «Локомотива» не будет снижаться

Автор: Тимофей Поршнев 0

Loko

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров ОАО «РЖД» Аркадий Дворкович отметил, что бюджет «Локомотива» достаточный для выполнения самых высоких задач. По его словам, он точно не будет снижаться.

Государственная компания ОАО «РЖД» является генеральным спонсором «Локомотива». Бюджет клуба в размере около 4,7 миллиарда рублей формируется в основном за счет инвестиций спонсирующей организации. Напомним, в текущем сезоне «Локомотив» досрочно стал чемпионом России, в 29-м туре обыграв «Зенит»​ (1:0).

– В таких вопросах главное – стабильность и предсказуемость. Мы точно не будем снижать бюджет, – сказал Дворкович. – Все знают, что он достаточный, чтобы выполнять самые большие задачи, нужно просто эффективно управлять этими деньгами. В компании «РЖД» тарифы все-таки регулируются, поэтому мы не можем выделять какие-то сверхбольшие средства, но этот сезон показал, что «Локомотив» может справляться с серьезными задачами и достигать высоких целей.

Фото: GLobal Look Press
Источник: ТАСС

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