Официальный сайт РФПЛ по ошибке сообщил о переходе Манучаряна в «Локомотив»

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Пресс-служба РФПЛ отправила бывшего полузащитника «Урала» Эдгара Манучаряна в «Локомотив». Это оказалось ошибкой.

Официальный сайт лиги сообщил о переходе 31-летнего армянского хавбека в московский клуб. Однако позже РФПЛ сообщил о «технической ошибке». Из «Урала» в «Локомотив» из аренды вернулся форвард Игорь Портнягин, а не перешел Манучарян.

В конце мая екатеринбургский клуб расстался с 31-летним Манучаряном. Футболист, поигравший на молодежном уровне за «Аякс», в «Урале» выступал с 2011 года. Манучарян в прошлом сезоне сыграл всего в шести матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФПЛ

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