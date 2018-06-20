«Тоттенхэм» интересуется Жорди Альбой

«Тоттенхэм» планирует усилить линию обороны. Клуб заинтересован в приобретении Жорди Альбы.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Помимо «шпор», на игрока сборной Испании претендует еще несколько команд из чемпионата Англии.

Контракт Альбы с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2020 года, а отступные за него равняются 150 млн евро. Тем не менее, шансы на переход Альбы в «Тоттенхэм» оценивают в 60%.

В данный момент Альба находится в расположении сборной Испании на чемпионате мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es