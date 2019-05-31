«Лех» хочет сохранить нападающего ЦСКА Жамалетдинова

Автор: Никола Косич 0

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может провести еще один сезон в польском «Лехе». Жамалетдинов перешел в польский клуб этой зимой на правах аренды.

По информации польских СМИ, познаньский клуб хочет сохранить Жамалетдинова и в ближайшее время начнет активные переговоры с ЦСКА по поводу продления аренды. «Лех» хотел бы выкупить 22-летнего футболиста, но цена выкупа – 650 тысяч евро, что для польского клуба слишком много.

«Уйдет Тимур или нет – решение еще не приняли», — заявили в пресс-службе «Леха».

В семи матчах чемпионата Польши у него один гол.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Glos Welikopolski

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