Экс-глава Федерации футбола Испании: «Правительство несет ответственность за возможное отстранение сборной от ЧМ-2018»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Бывший президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр прокомментировал информацию о том, что ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации. Чиновник покинул свой пост из-за обвинений в коррупции.

«Единственный, кто несет ответственность за возможное отстранение сборной от ЧМ-2018, – это нынешнее правительство страны. Никто этого не хочет, я больше всех не хочу. Но если сборную исключат из состава участников, то найдутся другие, например, Италия, кто воспользуется возможностью занять вакантное место. Так что ситуация крайне серьезная.

Свое увольнение считаю несправедливым, меня лишили презумпции невиновности», – сказал Вильяр.

Испания может быть отстранена от чемпионата мира

Источник: ESPN
Фото: Global Look Press

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