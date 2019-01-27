Тренировка «Зенита» началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда

В Катаре 28 января «Зенит» проведет матч против «Ростова». Подготовку перед завтрашней игрой петербургский клуб начал особым образом.

Сегодня футболисты и тренерский штаб «Зенита» начали тренировку с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда.

27 января, отмечается 75 годовщина освобождения Ленинграда от блокады во время Великой Отечественной войны. Она продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944.

Напомни также, команда под руководством Сергея Семака участвует в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер». В нынешнем сезоне РПЛ она лидирует в чемпионате с 34 очками.

Фото: Global Look Press

Источник:Официальный Twitter ФК «Зенит»