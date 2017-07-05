Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Автор: Алена Груздева 0

Центрхав «Зенита» Маурисио может перейти в клуб чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщил агент футболиста.    

«Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть возможность, что Маурисио будет играть там.

Появлялись новости об интересе к нему со стороны «Эспаньола» и «Штутгарта», но официальных предложений не было. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио», — рассказал Пьер Фернандес, агент Маурисио.

В сезоне-2016/17 Маурисио вышел на поле в 19 матчах. Ключевые игровые характеристики полузащитника — умение долго держать мяч и работать в обороне.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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