Российский бизнесмен Олег Петров стал вице-президентом «Монако»

«Монако» обрел нового вице-президента. Им стал российский бизнесмен Олег Петров, который сменил на этом посту Вадима Васильева.

«Я благодарю членов совета директоров и президента Дмитрия Рыболовлева за оказанное доверие. Это честь для меня – занять этот пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе.

Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами. Совместно мы приложим все усилия для того, чтобы помочь клубу вернуться на путь побед, которыми были ознаменованы прошлые годы, и продолжить его развитие. Нам предстоит большая работа, но команда обладает огромным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее», – сказал Петров.

Ранее сообщалось, что Петров не работал ранее в футболе, но он близкий друг и партнер Рыболовлева.

Фото: официальный сайт «Монако»

Источник: официальный сайт «Монако»