«Челси» включился в борьбу за Йовича

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович может сменить клубную прописку. Возможно, летом он переберется в чемпионат Англии.

Сообщается, серб привлек внимание «Челси». Лондонский клуб видит в игроке замену 32-летнему Оливье Жиру. Утверждается, что Йович является главной целью «синих» на позицию нападающего. «Челси» готов заплатить за форварда 45 млн евро.

Ранее, серб также заинтересовал «Реал» и «Барселону».

Напомним, что Йович в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 19 матчей, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

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