Игры Суперкубка России возможны во второй половине сезона только в случае их проведения за рубежом

Автор: Дмитрий Темников 0

суперкубок России

Матчи за Суперкубок России могут проводиться по окончании первой половины сезона. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, такое нововведение возможно в случае розыгрыша трофея за пределами России. 

«Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения – после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом.

Проведение Суперкубка в 2019 году? Официально никто не обращался. Но у нас в стране очень много городов, имеющих прекрасную инфраструктуру – наследие чемпионата мира», — заявил Прядкин.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. 27 июля красно-синие обыграли «Локомотив» (1:0) на арене «Нижний Новгород».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт 

 

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