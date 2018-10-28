«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Антонио Конте на смену Жозе Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет замену нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, главы манкунианцев хотят сделать свой выбор между двумя итальянскими специалистами — Массимилиано Аллегри или Антонио Конте. Аллегри на данный момент тренирует «Ювентус», а Конте не работает после своего ухода из «Челси».

«Манчестер Юнайтед» после девяти туров занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков. Сейчас «красные дьяволы» проводят матч против «Эвертона» в рамках 10-го тура АПЛ и ведут после первого тайма — 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Sunday Express