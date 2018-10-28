«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Антонио Конте на смену Жозе Моуринью

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет замену нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью. Об этом сообщают СМИ. 

По некоторым данным, главы манкунианцев хотят сделать свой выбор между двумя итальянскими специалистами — Массимилиано Аллегри или Антонио Конте. Аллегри на данный момент тренирует «Ювентус», а Конте не работает после своего ухода из «Челси».

«Манчестер Юнайтед» после девяти туров занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков. Сейчас «красные дьяволы» проводят матч против «Эвертона» в рамках 10-го тура АПЛ и ведут после первого тайма — 1:0.

Фото: Global Look Press
Источник: Sunday Express

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Icardi

Жозе Моуринью хочет видеть Мауро Икарди в «МЮ» 

Жозе Моуринью

«Реал» контактирует с Жозе Моуринью

Антони Марсьяль хочет остаться в «МЮ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 