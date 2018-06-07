«Ливерпуль» откажется от Яна Облака из-за слишком высокой цены

Автор: Тимофей Поршнев 0

Oblak

«Ливерпуль» готов отказаться от приобретения голкипера «Атлетико» Яна Облака из-за цены в 80 миллионов евро. Такую стоимость установило руководство мадридского клуба.

Боссы «Ливерпуля» рассматривали 25-летнего словенца в качестве главной трансферной цели на это лето, однако, по данным британского издания, сделка сорвется из-за слишком высокой цены в 80 миллионов евро.

Облак имеет с «Атлетико» действующий трехгодичный контракт. Словенец выступает за «матрасников» с 2014 года. В 162 матчах он 93 раза отыграл на ноль, а в прошедшем сезоне в 49 играх пропустил лишь 28 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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