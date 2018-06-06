Мичел Гонсалес и Фернандо Йерро входят в список кандидатов на пост тренера «Реала»

Экс-игроки «Реала» Мичел Гонсалес и Фернандо Йерро включены в список кандидатов на пост тренера мадридской команды. Маурисио Почеттино, Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн отказались возглавить «Реал» по разным причинам.

Столкнувшись с проблемой поиска топ-тренера в Европе, «Реал» рассматривает бывших игроков в качестве замены Зидану, который покинул тренерский пост по окончании сезона.

Гути был назван в числе кандидатов сразу после ухода французского специалиста. Теперь список пополнили Мичел Гонсалес и Фернандо Йерро.

Йерро был помощником главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в сезоне-2014/15. В 2016 году он стал тренером клуба сегунды «Реала Овьедо», а сейчас является спортивным директором Федерации футбола Испании.

Мичел тренировал «Реал Кастилью» в сезоне-2006/07. Последним местом работы испанского специалиста была «Малага», вылетевшая в сегунду по итогам сезона-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: As