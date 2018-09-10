Товарищеский матч. Россия разгромила Чехию

В первом товарищеском матче после ЧМ-2018 сборная России встретилась со сборной Чехии. Россияне смогли одержать разгромную победу.

Товарищеский матч

РОССИЯ — ЧЕХИЯ — 5:1 (3:0)

Ростов-на-Дону. 10 сентября.

Стадион: «Ростов-Арена». 43702 зрителя.

Судья: Алияр Агаев (Азербайджан).

Россия: Лунев, Марио Фернандес (Смольников, 63), Семенов, Нойштедтер, Рауш (Сорокин, 87), Кузяев, Газинский (Камболов, 84), Ионов (Зобнин, 62), Ерохин, Черышев (Стоцкий, 80), Заболотный (Полоз, 73).

Чехия: Коубек, Боржил (Сикора, 65), Ржезник, Калас (Брабец, 46), Цоуфал, Соучек, Хушбауэр (Травник, 82), Янкто, Хоржава, Змргал, Тецл (Крменчик, 71).

Голы: 1:0 — Ионов (8), 2:0 — Заболотный (24), 3:0 — Ионов (29, с пенальти), 3:1 — Соучек (74), 4:1 — Ерохин (78), 5:1 — Полоз (83).

Предупреждения: Боржил (29), Соучек (63).

15 (6) удары (в створ) 15 (4)

9 фолы 11

6 угловые 4

1 офсайды 0

54 % владения мячом 46

Матч начался с ошибки в центре обороны чехов, в итоге Газинский отдал передачу на ход Ионову, который открыл счет. Уже через 16 минут Лунев выбил мяч на половину соперника, где его подобрал Заболотный, обыграл защитника и, выйдя один на один с вратарем, реализовал момент. Именно Антона позже снесут в штрафной, из-за чего будет назначен пенальти. Алексей Ионов точно пробил в правый угол ворот и сделал дубль. Но во второй половине второго тайма Соучек протолкался сквозь защитников России и внес мяч в ворота. Чехам это мало помогло. Сначала Ерохин забил головой после подачи Рауша с углового, затем Зобнин выдал шикарный финт, отдал пас на Рауша. Последовал прострел, и Полоз воспользовался своим шансом. Таким образом, Россия уничтожила Чехию со счетом 5:1.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»