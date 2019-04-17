Гулиева вернули в основной состав «Спартака»

Гулиева вернули в общую группу. Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафовал россиянина на 5 млн рублей и отстранил от игры в первой команде.

Игрок принес извинения партнерам по команде за свое поведение. После чего полузащитника вернули к тренировкам с основной командой.

Кроме того, Гулиев подписал соглашение с американцем Майклом Коулом, на которого набросился в Москве после аварийной ситуации. Это произошло в присутствии адвоката. После этого футболист выплатил Коулу 155 тысяч рублей в качестве компенсации.

Напомним, что инцидент произошел 10 апреля, Гулиев подрался с 29-летним гражданином США. У американца диагностировали перелом костей носа.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»