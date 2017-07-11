Кассано продолжит карьеру в «Вероне»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано стал игроком «Вероны». Футболист будет выступать за «мастифов» под 99-м номером.

Предполагается, что соглашение с 34-летним футболистом будет рассчитано на год. Нападающий пропустил прошлый сезон в «Сампдории» из-за недоговоренности по контракту и покинул клуб на правах свободного агента в январе.

Ранее сообщалось, что Кассано находится в сфере интересов «Кротоне» и «Кальяри», также выступающих в Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вероны»