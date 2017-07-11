Кассано продолжит карьеру в «Вероне»

Автор: Юлия Древова 0

Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано стал игроком «Вероны». Футболист будет выступать за «мастифов» под 99-м номером.

Предполагается, что соглашение с 34-летним футболистом будет рассчитано на год. Нападающий пропустил прошлый сезон в «Сампдории» из-за недоговоренности по контракту и покинул клуб на правах свободного агента в январе.

Ранее сообщалось, что Кассано находится в сфере интересов «Кротоне» и «Кальяри», также выступающих в Серии А.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Вероны»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ювентус» — чемпион, битва за второе место, Хонда покидает Италию. Итоги 37-го тура Серии А

Патрик Шик

«Ювентус» договорился с «Сампдорией» о переходе нападающего Патрика Шика

Гвардиола

Дани Алвес и Хави Мартинес близки к переходу в «Манчестер Сити»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 