Леандро Паредес согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

Автор: Поршнев Тимофей 0

Леандро Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с «ПСЖ». Аргентинец вот-вот переедет во Францию.

Стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года, сторонам осталось обсудить вопросы по бонусам и опции возможного продления контракта еще на один сезон.

16 января агент Марсело Симонян, который выступает в роли посредника в потенциальной сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в французский клуб и уже сообщил об этом своим близким.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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