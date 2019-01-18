Леандро Паредес согласовал с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел переговоры по условиям личного контракта с «ПСЖ». Аргентинец вот-вот переедет во Францию.

Стороны достигли принципиального согласия в подписании контракта на 4,5 года, сторонам осталось обсудить вопросы по бонусам и опции возможного продления контракта еще на один сезон.

16 января агент Марсело Симонян, который выступает в роли посредника в потенциальной сделке, и агент аргентинского хавбека Пабло Саббаг провели переговоры в Дохе со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в французский клуб и уже сообщил об этом своим близким.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport