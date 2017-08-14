Пауло Дибала: «Готов остаться в «Ювентусе» навсегда»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился своими планами на будущее в туринском клубе. Аргентинец готов остаться «бьянконеро» навсегда.
«Я очень счастлив в «Юве». Три месяца назад я переподписал контракт.
Клуб предложил мне взять десятый номер, я подумал два дня и сказал: «Почему бы и нет?»
Хочу расти здесь. Если президент захочет, останусь здесь навсегда», — сказал Дибала.
Срок действия контакта Дибалы с «Ювентусом» истекает в 2022 году.
13 августа чемпион Италии потерпел поражение от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии со счетом 2:3. В этой встрече аргентинец оформил дубль.
Фото: Global Look Press
Источник: Sportmediaset