Рубен Лофтус-Чик: «Мы не собираемся снимать ногу с педали газа»

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик поделился своими впечатлениями после матча со сборной Панамы. Футболист «Челси» впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной на матч чемпионата мира.

«Мы провели яркий первый тайм, забили пять голов и показали отличную игру. Я очень долго готовился к этому дебюту, усердно тренировался и был рад выйти на поле. В перерыве тренер похвалил нас за проделанную работу и отметил, что мы все делаем правильно. Это придало нам дополнительных сил.

Я бы не хотел сравнивать себя с Деле Алли. Мы совершенно разные игроки. Ему больше нравится подключаться к атаке, врываться в штрафную.

Мы не собираемся снимать ногу с педали газа и продолжим играть в своем стиле в матче с Бельгией», — заявил Лофтус-Чик.

Напомним, что сборная Англии разгромила команду Панамы со счетом 6:1 и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press