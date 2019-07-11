Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии

Автор: Дарья Григорьева 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Москва. Стадион «Лужники». 13 июня 2018 г.

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.

Возможно, он будет работать в новом ФК «Алания» (Владикавказ). Также сообщается, что заявление бывшего футболиста еще не подписано главой республики.

«Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба «Алания», — заявил источник в администрации правительства региона.

Напомним, Габулов занимал пост министра с ноября 2018 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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