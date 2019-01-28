Оливье Жиру: « Маурицио Сарри заигрывает Эдена Азара на позиции девятки во вред нападающим»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о своем будущем. Французский форвард выступает за «аристократов» с января 2018 года.

«Люди никогда единогласно не будут мной довольны. Есть небольшое чувство сожаления и разочарования. Публика ждет, что бомбардир будет забивать голы. Я четвертый в списке лучших бомбардиров французского футбола – и никто у меня этого не отнимет.

Тренер заигрывает Азара на позиции девятки во вред нападающим. Но он лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Если «Челси» заполучит еще одного форварда вроде Игуаина, это определенно омрачит мое будущее в клубе.

Я никогда не говорил «нет» возвращению во Францию. «Лион» и «Марсель» – два замечательных клуба. Но пока мой приоритет – остаться в АПЛ», – сказал Жиру.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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