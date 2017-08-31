«Наполи» отказался отпускать Дувана Сапату в «Спартак»

Автор: Лидия Дидык 0

Сападу

Нападающий «Наполи» Дуван Сапата интересен «Спартаку». Однако итальянцы отказали «красно-белым» в трансфере игрока.

Москвичи попытались арендовать колумбийца на два года с правом выкупа за 8 миллионов евро, но получили отказ.

При этом, за аренду 26-летнего игрока в первый год «Спартак» был готов заплатить 1 млн евро, а за второй — 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы отказались продавать футболиста в ЦСКА и что он близок к переходу в «Сампдорию».

Фото: Global Look Press
Источник: Calcio Napoli 24

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