Дэвид Мойес: «Не думаю, что «Ливерпуль» уже готов выиграть Премьер-лигу»

Бывший главный «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес считает, что «Ливерпуль» несмотря на отличный старт в сезоне, все еще не готов выиграть Премьер-Лигу. В прошедшем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» уже готов выиграть Премьер-лигу. У них действительно хорошая команда, но посмотрите в прошлое, какие великие команды были у «Ливерпуля» раньше, когда за них выступали Алонсо, Маскерано, Джеррард и Торрес. Сейчас у «Ливерпуля» тоже хорошая команда, однако я не знаю, настолько ли она хороша, как команда прошлых лет. У них удивительные нападающие, и представляют собой серьезную угрозу» — заявил 55-летний специалист.

Мерсисайдский клуб стал единственной командой в английской Премьер-лиге, кто начал сезон с шести побед подряд. «Ливерпуль» возглавляет таблицу с 18 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports