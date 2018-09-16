Премьер-лига. 7-й тур. Два гола Ерохина помогли «Зениту» победить у «Оренбурга»

В рамках 7-го тура РПЛ «Оренбург» дома принимал «Зенит». Исход встречи решил дубль Александра Ерохина.

Премьер-лига. 7-й тур

ОРЕНБУРГ — ЗЕНИТ — 1:2 (0:2)

Оренбург. 16 сентября.

Стадион: «Газовик». 5345 зрителей

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Алвеш, 70), Мишкич, Деспотович (Козлов, 76).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Анюков, 61), Паредес (Маркизио, 70), Кузяев, Ерохин, Шатов (Эрнани, 84), Дриусси, Дзюба.

Голы: 0:1 — Ерохин (14), 0:2 — Ерохин (45), 1:2 — Ойеволе (48).

Предупреждения: Мишкич (40), Смольников (50), Нету (53).

19 (11) удары (в створ) 9 (1)

14 фолы 12

2 угловые 6

1 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Первый гол в матче получился курьезным: Ерохин нанес удар головой после подачи углового и попал в руки Фролову, но голкипер хозяев не удержал мяч, который залетел в ворота. В концовке первого тайма футболист «Зенита» оформил дубль, получив пас от Дзюбы и реализовав выход один на один. Отставание в счете сократил Ойеволе: на 48-й минуте российский защитник нигерийского происхождения нанес точный удар под перекладину ворот Лунева. На 70-й минуте на поле появился новичок сине-бело-голубых Клаудио Марикизио, выйдя на первую официальную встречу в составе «Зенита».

Сравнять счет команда Федотова не сумела, потерпев второе поражение подряд. Петербуржцы же сохранили за собой первое место в таблице, пропустив второй мяч за 7 туров РПЛ.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: еженедельник «Футбол»