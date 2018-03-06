Вскрытие показало точную причину смерти Давиде Астори

Врачи установили причину смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний игрок скончался в ночь на 4 марта в отеле от брадиаритмии.

Это означает, что итальянец страдал нарушениями сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений.

Помимо вскрытия, будет проведена подробная гистология. Исследование внутренних органов займет примерно два месяца.

Напомним, похороны капитана «фиалок» состоятся 8 марта в Санта-Кроче.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica