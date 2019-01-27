На продолжение поисков Салы были пожертвованы деньги

На продолжение поисков пропавших без вести новичка «Кардиффа Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэйва Ибботсона были сделаны пожертвования. За два дня удалось собрать некоторую сумму денег.

За пару дней сумма пожертвования составила около 300 тыс. евро. В акции приняли участие многие известные футболисты: игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо, капитан «Арсенала» Лоран Косельни и полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолета.

Напомним, что Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января аргентинец вылетел частным рейсом в Уэльс, но в столицу он так и не прибыл: самолет пропал с радаров.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Daily Mail