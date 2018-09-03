Квинси Промес: «Чемпионат Испании лучше, чем российский. Я могу развиваться в «Севилье»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес прокомментировал переход в испанский клуб. По его мнению, в испанской лиге он сможет развивать свои игровые навыки.

«Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырех сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти все в России и понял, что пришло время для чего-то нового.

В Англии трансферное окно закрылось рано, и интерес оттуда исходил не вполне конкретный. Мне пришлось ждать, а потом появился вариант с «Севильей». Это стало сделкой последней минуты, но я думаю, что сделал правильный шаг.

«Севилья» – большой клуб с интересным игровым стилем. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в «Севилье», что также пойдет на пользу сборной Голландии», – сказал Промес.

Фото: Global Look Press

Источник: Leeuwarder Courant