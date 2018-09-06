Оливье Жиру: «Золотой мяч» должен выиграть француз или Модрич»

Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Франции Оливье Жиру рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть следующий «Золотой мяч». А также прокомментировал тот факт, что хавбек сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич получил приз лучшему игроку прошлого сезона от УЕФА.

«Это очень удивительно, но, честно говоря, я не придаю значения этому трофею. Меня интересует только «Золотой мяч».

«Золотой мяч» должен выиграть либо француз, либо Лука Модрич. Знаю, за кого бы проголосовал из сборной Франции, если бы у меня была такая возможность, но вам не скажу», — сказал футболист.

Напомним, в сезоне-2017/18 Модрич вместе с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов. Летом Лука помог сборной Хорватии дойти до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. В конце августа УЕФА назвала полузащитника лучшим футболистом минувшего сезона.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Le Parisien