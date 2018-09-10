«Барселона» и «Рома» поспорят за Доменико Берарди

Автор: Михаил Серебряков 0

Доменико Берарди

«Барселона» начала переговоры с форвардом «Сассуоло» Доменико Берарди. Также в борьбе за 24-летнего нападающего участвует «Рома». 

В лице Берарди каталонцы видят игрока, способного хорошо вписаться в атакующий треугольник команды и при этом способного стать альтернативой форварду «Барселоны» Луису Суаресу.

Спортивный директор римcкого клуба Мончи хочет опередить каталонцев в борьбе за игрока, чтобы не допустить повторения ситуации с Малкомом, которого «Барселона» перехватила у «Ромы» в последний момент.

Трансфер Берарди оценивается в € 25-30 млн.

В 196 матчах за «Сассуоло» Берарди отметился 68 голами и 46 результативными передачами. В нынешнем сезоне чемпионата Италии на его счету 2 гола и 1 передача.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport.es

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