Роман Бабаев: «ЦСКА мог засудить Еременко»

На днях бывший игрок ЦСКА Роман Еременко сменил клубную прописку и стал игроком «Спартака». Оказывается, ЦСКА мог подать в суд на футболиста.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему Роман Еременко перешел в «Спартак», а не в армейский клуб. По его словам, ЦСКА мог обратиться в суд

– ЦСКА мог засудить Еременко, как в свое время это попытался сделать «Челси» в отношении Муту?

– Да, могли это сделать. Причем штраф был большой. То есть это даже не предмет дискуссии – все было прописано в контракте. Но мы посчитали, что это неправильно. Каждый может оступиться. Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»