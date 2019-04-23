Стерлинг рассказал о своем видении проблемы расизма в футболе и предложил варианты для решения данного вопроса

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о расизме в футболе. Англичанин предложил свои варианты для решения данной проблемы.

«По всему миру черных и азиатских игроков, тренеров и болельщиков оскорбляют на расистской почве. Каждый день – от матча в парке до игры в Лиге чемпионов. Мне кажется, что люди, которые руководят игрой, и близко не делают того, чтобы решить проблему.

Когда меня оскорбляют на почве расизма, я не чувствую злобы. Просто очень расстраиваюсь. Обычно меня это не трогает, но редко – бывает, когда парень оскорбил мою мать и дочь. Мне жаль, потому что если я черный – это не делает меня меньшинством. Я просто человек, который хочет жить, чтобы его не оскорбляли.

Это сумасшествие, что штрафы за расизм могут быть меньше, чем за демонстрацию логотипа спонсора. В октябре в нон-лиге игроки ушли с поля в знак протеста против расистского оскорбления их вратаря. Клуб оштрафовали за это на 165 фунтов. А клуб, чьи болельщики допустили оскорбления, – на 160 фунтов. Я в целом не думаю, что уходить с поля – это решение проблемы, но игроков не должны за это наказывать. Наказания должны быть жестче, деньги никак не вредят богатым клубам или ассоциациям.

Я бы предложил автоматически наказывать лишением девяти очков за расистские оскорбления. Звучит жестко, но болельщик какой команды так себя поведет, если это может привести к вылету его команды или выбьет из чемпионской гонки? Кроме того, клуб должен провести три матча без зрителей. Они потеряют доход как следствие расизма. На это могут обратить внимание спонсоры. И в следующий раз, когда клуб или руководящая организация не смогут четко сработать против расизма, с радостью бы посмотрел, как компания разрывает контракт с клубом. Это бы возымело огромный эффект. Люди бы дважды подумали перед тем, как игнорировать оскорбления», – написал Стерлинг.

В этом сезоне Стерлинг уже подвергался расистским оскорблениям во время матча чемпионата Англии с «Челси», а также поднимал проблемы расизма в СМИ, сделав пост в своём интсаграме.

Фото: Global Look Press

Источник: The times