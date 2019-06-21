«МЮ» назначил за Лукаку цену в 75 млн фунтов

Автор: Никола Косич 0

Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с нападающим Ромелу Лукаку. Однако желающим приобрести бельгийца, придется выложить круглую сумму.

«МЮ» готов выслушать предложения о трансфере 26-летнего бельгийца и продать его за 75 миллионов фунтов.

Как известно, на Лукаку претендует «Интер».  Британские СМИ утверждают, что миланцам нужно собрать еще как минимум 30 миллионов фунтов, чтобы подписать футболиста.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку провел 32 матча и отметился 12 голами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Sky Sports

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