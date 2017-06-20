Гендиректор «Динамо»: «Хотим расстаться с Погребняком и Дьяковым. Интереса к ним нет»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб хочет расстаться с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Однако по его словам другие клубы не высказывают интерес к покупке игроков.

«У «Динамо» есть желание расстаться с игроками в это межсезонье. Но, к сожалению, никто не заинтересован в их приобретении», – сказал функционер.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2018 года. Отмечается, что тренерский штаб «Динамо» не рассчитывает на них в ближайшем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

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